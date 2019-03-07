الأرقام تغري التعاون للثأر من الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة اليوم ديربي القصيم الذي يجمع التعاون بغريمه الرائد عند الساعة الـ 8:20، في إطار منافسات الجولة الـ 23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء لا يخضع للمقاييس الفنية، على الرغم من أن غالبية الأرقام تصب في مصلحة التعاون.
وتختلف طموحات الفريقين إلا أنهما يتفقان في تحقيق الفوز لحسابات كثيرة، فالتعاون (الرابع برصيد 39 نقطة) بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو مانويل، يريد الوصول إلى المركز الثالث والتشبث به لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد المشاركة في النسخة الماضية.
أما الرائد (العاشر برصيد 25 نقطة) الذي يقوده المدرب الألباني بيسنيك هاسي، فيسعى إلى تكرار انتصاره في الدور الأول والتقدم نحو منطقة الأمان من خلال التحرر من المركز العاشر، كما يعي أن الخسارة ستدخله في حسابات البقاء والهبوط، لذلك سيعمل للفوز رغم حالة تذبذب مستويات الفريق وعدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة.
أرقام في مصلحة التعاون
- التقيا 17 مرة بدوري المحترفين، واقتسما الفوز بواقع 5 لكل منهما، وتعادلا 7 مرات
- لم يحقق الرائد أي انتصار في 2019 الحالي
- لم يسبق للرائد التتويج بأي من جوائز رابطة دوري المحترفين
- مواجهة الدور الأول انتهت لمصلحة الرائد 2 - 1
- توج مدرب التعاون بيدرو مانويل أفضل مدرب 3 مرات، وفاز تاوامبا بأفضل لاعب مرتان
- فارق النقاط بين الفريقين 14 نقطة لمصلحة التعاون
- التعاون ثاني أقوى هجوم في الدوري وأهدافه أكثر من ضعف أهداف الرائد
- استقبل التعاون 26 هدفا، فيما استقبل الرائد 35 هدفا
- البوابتان 4 و5 لدخول جماهير الرائد، و3 لجماهير التعاون، و1 لدخول العائلات
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