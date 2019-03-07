كأس الملك يؤخر ختام الدوري إلى رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأول والثاني من أبريل المقبل موعدا لمباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما حددت 27 أبريل موعدا لمباراتي الدور نصف النهائي، على أن يتم لاحقا تحديد موعد وملعب نهائي البطولة.

وتسبب تحديد مواعيد الأدوار النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين في تأخير اختتام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 14 يوما، وذلك بعد أن أجرت لجنة المسابقات تعديلات فى مواعيد مباريات آخر جولتين (الـ29 والـ30) من الدوري، حيث تقرر أن تجريا في 11 و16 مايو المقبل، الموافق 6 و11 رمضان، علما أنه كان من المقرر أن تجري الجولة الـ29 في 27 أبريل، على أن يختتم الدوري بالجولة الـ30 والأخيرة في الثاني من مايو الموافق 27 شعبان.

الأدوار المقبلة بكأس الملك

الاثنين 1 أبريل

الاتحاد والباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

النصر والجيل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

الاتفاق والهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

الثلاثاء 2 أبريل

التعاون والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

27 أبريل

- مباريات دور الأربعة بعد تحديد المتأهلين

موعد وملعب النهائي يتحدد لاحقا