الوحدة يقوي يده بالسلاطنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح مجلس إدارة نادي الوحدة في إتمام التعاقد رسميا مع نجم نادي الأهلي والمنتخب البحريني لكرة اليد، الدولي جاسم السلاطنة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.

وعقب اكتمال كامل الخطوات الخاصة بالتعاقد، وصل اللاعب إلى مكة المكرمة أمس عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقباله أمين عام النادي مشعل القرشي.