السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
نجح مجلس إدارة نادي الوحدة في إتمام التعاقد رسميا مع نجم نادي الأهلي والمنتخب البحريني لكرة اليد، الدولي جاسم السلاطنة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.
وعقب اكتمال كامل الخطوات الخاصة بالتعاقد، وصل اللاعب إلى مكة المكرمة أمس عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقباله أمين عام النادي مشعل القرشي.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يقوي يده بالسلاطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.