شكرا لقرائتكم سولشاير: راشفورد شاب بلا خوف.. ونعرف كيف نفوز فى الظروف الصعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه كان يؤمن بفرصته فى تحقيق عودة استثنائية ضد باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسى مبكرًا فى حصد لقب دورى ابطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ونجح مانشستر يونايتد فى قلب الطاولة على باريس سان جيرمان رغم خسارته فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب "أولد ترافورد" بهدفين دون مقابل فى ظل غياب 10 لاعبين وهم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال بسبب الإصابة بجانب بول بوجبا للإيقاف.

وأبلغ سولشاير الصحفيين "كنا نؤمن بهذا الشىء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة"، مضيفًا، "الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل فى المباراة قبل عشر دقائق من النهاية".

ومنح روميلو لوكاكو التقدم لفريق مانشستر يونايتد بعد دقيقتين ورغم إدراك باريس سان جيرمان التعادل أعاد المهاجم البلجيكى التقدم للفريق الضيف فى الشوط الأول قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الانتصار بركلة جزاء فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل مانشستر يونايتد انتفاضته منذ تولى سولشاير المسئولية بعد إقالة جوزيه مورينيو فى ديسمبر لتزيد فرصة المدرب النرويجى فى تولى زمام الأمور بشكل دائم.

وقال سولشاير "كان وقتا رائعا مع اللاعبين والطاقم الذى يعمل معى، سأستمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم، سأقوم بعملى بأفضل طريقة ممكنة".

وغاب عن مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والإيقاف ومن بينهم الفرنسى بول بوجبا ليصبح الفوز بمثابة المفاجأة، وتابع سولشاير "حقيقة وجود إصابات وإيقاف ربما كان جيدا لأننا أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية".

وحافظ راشفورد على هدوء أعصابه تحت ضغط كبير لينفذ بنجاح أول ركلة جزاء له فى مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، وقال راشفورد "أعتقد أن الأمر يتعلق بالحفاظ على هدوئك والتدرب على مثل هذه الأمور فى التدريب كل يوم. أردت تنفيذ الركلة... أحرزنا الهدف وتأهلنا، ربما هذا أصعب شىء والانتظار قبل التنفيذ (لكن) الأمر جزء من كرة القدم وتريد المرور بتلك اللحظات".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد "بدا أن كل شيء يسير ضدنا لكننا اعتدنا النجاة فى هذه اللحظات وأثبتنا ذلك مرة أخرى، سننظر للأمام بدءا من هذه المباراة لكن ما زال علينا التطور بالتأكيد ومواصلة الضغط وتحسين مستوانا"، ولم يكن سولشاير متفاجئا من حفاظ مهاجم إنجلترا البالغ عمره 21 عاما على هدوئه تحت الضغط، وقال "مذهل وهذا الشاب لا توجد أى شكوك بشأنه وعندما تكون شابا لا تشعر بالخوف".