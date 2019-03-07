شكرا لقرائتكم لوبيتيجى يقاضى ريال مدريد للحصول على 28 مليون يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إذاعية إسبانية قيام جولين لوبيتيجى المدير الفنى السابق لريال مدريد الإسبانى، برفع دعوى قضائية على النادى بعد إقالته من تدريب الميرينجى مؤخرا وتكليف الأرجنتينى سنتياجو سولارى بتولى المهمة بدلا منه. وأكدت إذاعة أوندا سيرو أن لوبيتيجى رفع قضية على مدريد يطالب بالحصول على مبلغ بقيمة 28 مليون يورو فقالته. ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن مدرب المنتخب الاسبانى السابق لجأ إلى المحاكم لمطالبة الريال بدفع السنوات الثلاث، التى وقع عليها مع الفريق الملكى فيما مجموعه 28 مليون يورو.

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