شكرا لقرائتكم موعد مران الأهلى الأول فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الأهلى مرانه الأول فى الكونغو فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، ويقام المران على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا، والذى تقام عليه المباراة.
وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، للتخلص من إجهاد رحلة السفر .
ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مران الأهلى الأول فى الكونغو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.