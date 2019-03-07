شكرا لقرائتكم موعد مران الأهلى الأول فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلى مرانه الأول فى الكونغو فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، ويقام المران على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا، والذى تقام عليه المباراة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، للتخلص من إجهاد رحلة السفر .

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.