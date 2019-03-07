سفير مصر بالكونغو يدعو بعثة الأهلى لمأدبة غداء.. والفريق يعتذر...

جدة - عمرو شويل وجه حمدى شعبان سفير مصر فى الكونغو، الدعوة لبعثة الأهلى فى الكونغو لمأدبة غداء اليوم الخميس، حيث يتواجد المارد الأحمر لمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو .

ومن جانبه أكد طارق قنديل رئيس بعثة الأهلى فى الكونغو وعضو مجلس الإدارة، تلبيته الدعوة وبرفقته سمير عدلى المدير الإدارى والوفد الإعلامى المرافق للبعثة.

واعتذر طارق قنديل للسفير المصرى عن حضور الفريق واللاعبين لدعوة الغداء اليوم، فى ظل تحضيرات الفريق لمباراة فيتا كلوب المحدد لها بعد غد السبت.