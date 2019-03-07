شكرا لقرائتكم وفاة والدة خالد لطيف بعد صراع مع المرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقلت إلى رحمة الله والدة خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى وعضو مجلس الزمالك السابق. تقام صلاة الجنازة لوالدة خالد لطيف اليوم، عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة. "الخليج 365" ينعى والدة خالد لطيف ولأهلها الصبر والسلوان.

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