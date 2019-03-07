المصائب لا تأتى فرادى.. نيمار يواجه خطر العقوبات من الاتحاد الأوروبى...

جدة - عمرو شويل يواجه نيمار نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى، خطر التعرض لعقوبات قاسية من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بعد التصريحات النارية التى أدلى بها ضد حكام "تقنية الفيديو" فى مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى، التى أقيمت مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء"، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكان نيمار شن هجومًا عنيفًا على حكام تقنية الفيديو بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد فى الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة والتى تمكن من خلالها ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الثالث وهدف صعود فريقه لربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال نيمار عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" "هذا عار، لقد وضعوا 4 رجال لا يفهمون كرة القدم، كيف يمكن أن تحتسب هذه اللقطة ضربة جزاء، كيف له أن يضع يده خلف ظهره؟".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار يواجه خطر الإيقاف لمدة 3 مباريات بمسابقة دورى ابطال أوروبا الموسم المقبل، حال إدانة النجم البرازيلى من جانب الاتحاد الأوروبى.

وأضافت الصحيفة أن نيمار يواجه نفس العقوبة التى سبق وأن تعرض لها الإيفوارى سيرجى أورييه، لاعب توتنهام الحالى عندما كان لاعبا فى باريس سان جيرمان، عندما هاجم الحكام بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش فى المباراة التى أسفرت عن خروج بطل الدورى الفرنسى أمام تشيلسى الإنجليزى فى عام 2015.

وتبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسى مبكرًا فى حصد لقب دورى أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"

ونجح مانشستر يونايتد فى قلب الطاولة على باريس سان جيرمان رغم خسارته فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب "أولد ترافورد" بهدفين دون مقابل فى ظل غياب العديد من العناصر الأساسية أبرزهم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد بسبب الإصابة بجانب بول بوجبا للإيقاف.