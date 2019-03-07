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شكرا لقرائتكم 3 بدائل لاستاد بورسعيد بعد استبعاده من أمم أفريقيا.. السلام الأقرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، استبعاد استاد بورسعيد من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، وجاء ذلك بعد الإطلاع على تقرير الشركة الهندسية المسئولة عن الملعب، والذى تضمن أن المدرج البحرى بالاستاد غير آمن، ونفس الأمر بالنسبة للمقصورة الرئيسية، ويحتاج الإستاد إلى فترة عمل تصل إلى 6 شهور فى الوقت الذى يتبقى فيه 3 شهور على انطلاق البطولة.
ورشحت اللجنة المنظمة للبطولة 3 ملاعب بديلة لاستاد بورسعيد هى استاد السلام واستاد الكلية الحربية واستاد المكس، ويعتبر استاد السلام هو الأقرب على اعتبار أنه ينتمى لمحافظة القليوبية وليس القاهرة.
المدرج البحرى
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