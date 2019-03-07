شكرا لقرائتكم الزمالك يتمسك بجروس رغم شائعة تدريب جراسهوبرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو نادى الزمالك، فكرة التفريط فى خدمات السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض فى الفترة الحالية، بعد الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول ترشيح المدير الفنى لتولى تدريب فريق جراسهوبرز السويسرى فى الفترة الحالية، وكشف مصدر مسئول الزمالك أن جروس ملتزم بتعاقده مع النادى الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ولم يحسم مسئولو الزمالك حتى الآن موقفهم من تجديد عقد المدرب فى الفترة الحالية، انتظارا لحين معرفة موقف الفريق فى البطولات الحالية التى يشارك فيها، حيث تم تأجيل مقترح تمديد التعاقد لحين الانتهاء من مباراتى حسم المصير بدور المجموعات فى الكونفدرالية أمام جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع جروس فى بداية الموسم الحالى لتولى تدريب الفريق الأبيض بعقد يمتد فى نهاية الموسم.