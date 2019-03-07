شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يعود للأهلى بعد فسخ التعاقد مع أحد السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى للقاهرة قادمًا من السعودية، بعد فسخ عقده مع أحد السعودى قبل انتهائه بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى تلقى الأهلى عدة عروض لاستعارة مؤمن زكريا من دوريات لازال باب القيد فيها مفتوحًا، أبرزها من الدورى الفنلندى.

ويفضل مؤمن زكريا الانتقال لنادى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل العودة مجددًا للأهلى، تجنبًا لأداء التدريبات فقط مع الفريق الأحمر دون خوض مباريات نظرًا لغلق القيد فى مصر بالوقت الحالى.