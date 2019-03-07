شكرا لقرائتكم مانى: مشتاق للتتويج مع ليفربول بالدورى الإنجليزى أكثر من الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ساديو مانى نجم نادى ليفربول ومنتخب السنغال عن حلم التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وقال ساديو مانى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول "لا أستطيع الانتظار حتى أحمل لقب مع ليفربول، أعلم أن المشجعين يحلمون معنا بالفوز بالدورى الممتاز، ستكون لحظة رائعة للنادى، لقد مضى وقت طويل دون تحقيق لقب الدورى لفريق بحجم ليفربول. نعتقد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، ولكن من الواضح أن هناك منافسين أقوياء. مانشستر سيتى قدم مستوى لا يصدق الموسم الماضى وقوى جدا هذا الموسم مرة أخرى، ولكن لم لا؟ سنواصل الضغط ونحاول أن نجعل كل من يحب النادى فخورًا للغاية".

أضاف نجم ليفربول "قدمنا نتائج جيدة ولكننا نعلم أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد مع بعض عروضنا. من نواح كثيرة، هذا أمر جيد للنادى، نحن قادرون على المنافسة ولكن نعلم أن هناك المزيد فى المستقبل، الموسم طويل، لذلك نحن دائما هادئين حول هذا الموضوع. بطرق عديدة، الفريق أقوى ولقد قدمنا أداء ناضج للغاية. نحن نعمل بجد كل يوم لنكون فى أفضل حالاتنا ونأمل أن نصل إلى أفضل مستوى عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

وأكد ساديو مانى على الأثر الذى حققه يورجن كلوب فى تطوير ليفربول منذ وصوله إلى النادي، مما مكن الفريق من الوصول إلى مستوى كبير من المنافسة.

وقال مانى "إنه أحد أفضل المدربين فى العالم، لكننى أعتقد أن أحد أسراره هو أنه شخص رائع. أنه شخص قريب جدا من اللاعبين، لدينا علاقة قوية معه ولديه طريقة لإلهامك بشغفه، جميع اللاعبين يحبونه وكذلك المشجعين، كلنا نتطور ونتقدم تحت قيادته، أنه مدرب مدهش لهذا للنادى".