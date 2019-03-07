شكرا لقرائتكم هل يسير ليفربول على خطى فرق المركز الثانى ويطيح بالبايرن من الأبطال؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة بايرن ميونخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح الأربعاء المقبل بملعب "أليانز أرينا" فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويكفى ليفربول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابى بأى نتيجة من أجل حجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "أنفيلد" بالتعادل السلبى.

وشهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة "الإياب" لدور الـ 16 بمسابقة دورى ابطال أوروبا العديد من المفاجآت، التى تثير تفاؤل جماهير ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ الألمانى.

وودع ريال مدريد الإسبانى مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 1 – 4 فى المباراة، التى جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما تبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسى مبكرًا فى حصد اللقب بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء".

وغادر بوروسيا دورتموند الألمانى مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور ذاته بعد الهزيمة أمام توتنهام الإنجليزى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "سيجنال إيدونا بارك".

والمفارقة هنا أن الفرق الثلاثة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، التى ودعت مسابقة دورى أبطال أوروبا على ملاعبها، هم من كانوا أصحاب الصدارة فى دور المجموعات، فيما نجحت الفرق أصحاب المركز الثانى وهى أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتوتنهام فى إقتناص بطاقات العبور للدور ربع النهائي.

ويبقى السؤال هل يسير ليفربول على خطى أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وينجح فى الإطاحة بفريق بايرن ميونخ من مسابقة دورى أبطال أوروبا فى عقر داره؟