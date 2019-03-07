شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت، منذ قليل، والدة الإعلامى خالد لطيف عضو اتحاد كرة القدم الحالى، وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بعد صراع طويل مع المرض.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة.
ويتقدم ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحلة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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