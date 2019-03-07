شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط فى جروس بعد ترشيحه لقيادة جراسهوبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسؤولو نادى الزمالك فكرة التفريط فى خدمات السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى الفترة الحالية بعد الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول ترشيح المدير الفنى لتولى تدريب فريق جراسهوبرز السويسرى فى الفترة الحالية، وكشف مصدر مسئول الزمالك أن جروس ملتزم بتعاقده مع النادى الأبيض والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ولم يحسم مسؤولو الزمالك، حتى الآن، موقفهم من تجديد عقد المدرب فى الفترة الحالية انتظاراً لحين معرفة موقف الفريق في البطولات الحالية التى يشارك فيها حيث تم تأجيل مقترح تمديد التعاقد لحين الانتهاء من مباراتى حسم المصير بدور المجموعات فى الكونفدرالية أمام جورماهيا الكينى ونصير حسين داى الجزائرى.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع جروس في بداية الموسم الحالي لتولي تدريب الفريق الأبيض بعقد يمتد فى نهاية الموسم.