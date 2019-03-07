شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعدد الصعوبات قبل مواجهة فيتا كلوب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلى، أهمية مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولى، والمقرر اقامتها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال يوسف، إن الأهلى أغلق صفحة المنافسة المحلية بشكل مؤقت حالياً، للتركيز فى أهداف المرحلة المقبلة من المنافسة الأفريقية التى وصفها بالحاسمة.

وأشار مدرب الأهلى إلى أن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى سعى لدراسة فريق فيتا كلوب جيداً، خاصة أنه من الفرق التى تؤدى بشكل مميز على ملعبها، ما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، كاشفاً أن هذا الأمر سيتم التأكيد عليه مع اللاعبين خلال المحاضرات المقبلة، مع تحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس والتعليمات الخاصة بكل لاعب وفقاً لخطة المباراة.

وشدد المدرب العام على أن الأهلى جاهز لخوض مباراة فيتا كلوب، وثقته كبيرة فى قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو، رغم الإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون جراء الرحلة الشاقة، فضلاً عن الظروف المناخية المغايرة، وأرضية الملعب الترتان، وذلك للاستمرار فى صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية .

وأوضح يوسف أن الأهلى يلعب دائماً على هدف واحد هو تحقيق الفوز، سواء كانت المباراة على أرضه أو خارجها، وأن هذه الثقافة يعيها جميع عناصر الفريق، فهم لديهم من الخبرات ما يلزم للتعامل مع كل الظروف المحيطة بمباراة السبت؛ لتحقيق أهداف المرحلة الحالية فى دورى الأبطال.