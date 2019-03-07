الكاف يختار ناصر عباس مراقبا للحكام فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارات لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى السابق وعضو لجنة الحكام ناصر عباس مراقباً للحكام فى مباراة الصفاقس التونسى والنجم الساحلى، بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وتقام المبارة يوم الأحد المقبل على ملعب الطيب المهيرى بمدينة صفاقس التونسية.

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