شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأول فى الكونغو فى الثامنة والنصف مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مرانه الأول فى الكونغو فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، ويقام المران على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا والذى تقام عليه المباراة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء؛ للتخلص من إجهاد رحلة السفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي فى السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.