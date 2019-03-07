شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفتح ملف تمديد استعارة إسلام عبد النعيم من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى الجونة ملف مد استعارة إسلام عبد النعيم، صانع ألعاب الفريق، من طلائع الجيش خلال الموسم المقبل، بعدما أصبح من الركائز الأساسية التى يعتمد عليه حمادة صدقى المدير الفنى.

وظهر إسلام عبد النعيم بأداء طيب خلال مشاركته فى مباريات الدورى الممتاز وكان له دور مهم خاصة فى لقاءى الجونة أمام الأهلى وبيراميدز واللذين ظهر خلالهما الفريق الساحلى بصورة جيدة.

وضم الجونة إسلام عبد النعيم لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتمت الصفقة بعد موافقة الطلائع على انتقال عبدالنعيم مقابل ضم النيجرى شيكاتارا صانع ألعاب الجونة للطلائع لنهاية الموسم فى صفقة تبادلية.