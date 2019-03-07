شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يحتاج الاسماعيلى للصعود لدور الثمانية بدوري الابطال الافريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء غد، الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية بدون حضور جماهيرى.

ورغم أن كل المؤشرات تؤكد أن تلك المواجهة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات، إلا أن الواقع يؤكد أن الدراويش مازال بإمكانهم الحصول على تذكرة الصعود لدور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقى، وأنها فرصة تشبه المعجزة.

الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفى هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط، ويحتاج إلى فوز قسنطينة على الأفريقى ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفى هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلى إلى هدية جزائرية أخرى فى غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبى فى عقر داره، وفوز الإسماعيلى على الأفريقى فى تونس؛ ليتساوى الإسماعيلى مع مازيمبى ويصعد الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .