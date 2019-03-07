سوبر كورة يكشف الملعب البديل لاستاد بورسعيد بعد استبعاده من أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 استبعاد استاد بورسعيد من الملاعب المستضيفة للبطولة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الشركة الهندسية المسئولة عن الملعب. ويكشف سوبر كورة الملعب البديل لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بدلا من استاد بورسعيد لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

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