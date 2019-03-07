شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عيشة رئيسا لبعثة الكاراتيه ببطولة البحر المتوسط فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، تكليف أحمد أبو عيشة عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته بمنافسات بطولة البحر المتوسط والتى تقام بتركيا فى الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل. ويقيم اتحاد الكاراتيه تصفيات بالشرقية للدخان واستاد القاهرة فى إطار استعداد المنتخبات للمشاركة فى البطولة، على أن يتم اختيار قائمة المنتخب المشارك فى البطولة من خلال التصفيات. يذكر أن الكاراتيه شارك فى بطولة الدورى العالمى بالنمسا وحقق خلالها 4 ميداليات متنوعة ذهبية عن طرق شيماء أبو اليزيد، وفضية حققها على الصاوى، بينما البرونزيات تحققت عن طريق جيانا فاروق ومالك سلامة.

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