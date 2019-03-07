الأهلاوى على الدورى ناوى.. جماهير المارد الأحمر تدعم الفريق لخطف القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الأهلاوى على الدورى ناوى".. هاشتاج جديد دشنه مشجعو النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى ينافس على صدارة الترند فى مصر، وحل فى المرتبة الثالثة بأكثر من 180 ألف تغريدة، والذى يؤكد من خلاله الجمهور أن درع الدورى لن يغادر الجزيرة، وأن الأحمر سيتوج ببطولة الدورى.



الأهلاوى على الدورى ناوى

الأهلاوى على الدورى ناوى

هاشتاج الأهلاوى على الدورى ناوى شارك به عدد كبير من المشجعين ونجوم الفن والسينما فى مصر، من بينهم الفنانة ندى بسيونى التى كتبت "الدرع لن يغادر بيته.. الأهلاوى على الدورى ناوى"، بينما كتب حساب باسم "Ahlawy73"، "الدورى أهلاوى.. وأفريقيا فى الجزيرة إن شاء الله"، فيما علقت يارا عمر على صورة للجمهور فى المدرجات "الأهلى بيطوح اللى يخاف يروح".

وفى إطار التعبير عن حب الفانلة الحمراء والنادى العريق، نشر شاب صورته وهو يقف أمام علم النادى الأهلى ويؤدى التحية لشعار الأهلى تقديرًا لمكانة المارد الأحمر، فيما توالت عبارات التأييد والدعم للفريق فى منافساته بالبطولة التى يحتل فيها المركز الثانى بـ51 نقطة، بعد الزمالك الذى يتصدر ترتيب جدول الدورى المصرى بـ52 نقطة.



هاشتاج الأهلاوى على الدورى ناوى



ندى بسيونى تدعم النادى الأهلى

الزمالك فى المركز الأول برصيد 52 نقطة

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة، يليه الأهلى برصيد 51 نقطة، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ثم المصرى فى المركز الرابع بـ38 نقطة، ثم مصر المقاصة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.



جماهير الأهلى تدعم المارد الأحمر

جماهير الأهلى تدعم المارد الأحمر للفوز ببطولة الدورى

المقاولون العرب فى المركز السادس بالدورى الممتاز

أما المقاولون العرب فيحتل المرتبة السادسة برصيد 34 نقطة، يليه الإنتاج الحربى برصيد 31 نقطة، فيما يحل الجونة فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة والإسماعيلى فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة يليه طلائع الجيش فى المركز العاشر برصيد 27 نقطة.



جماهير الأهلى تشارك على هاشتاج الأهلاوى على الدورى ناوى



شعارات جماهير الأهلى لدعم الفريق

إنبى يحتل المركز الأخير فى الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة

ويأتى حرس الحدود فى المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، يليه وادى دجلة برصيد 26 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة ثم بتروجت فى المركز الـ14 والاتحاد السكندرى فى المركز الـ15 بنفس الرصيد، بينما يحل الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ويليه النجوم برصيد 22 نقطة وأخيرا إنبى فى المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.



شاب يؤدى التحية لشعار الأهلى