مارادونا يهاجم رئيس الفيفا: لم يفِ بوعوده.. ويتجاهل اتصالاتي

صدى البلد - نور عادل
هاجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، اليوم، الخميس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، مؤكدًا أنه كان قد حصل على وعد من الأخيرة أنه سيُجري تغييرات على الكيان المسئول عن كرة القدم في العالم، ولكن ما حدث كان عكس ذلك.
وقال الأسطورة الأرجنتينية وقائد المنتخب الأرجنتيني في مونديال المكسيك (1986)، إن "الرئيس إنفانتينو قال لي إنه سيغير الأمور، ولكن ما حدث عكس ذلك، إنفانتينو لا يعرف كيف يصلح الأمور، يجب أن يعتمد على اللاعبين الذين شاركوا في بطولات كأس العالم".
وبدا مارادونا صاحب الـ58 عامًا...
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