يوسف: نلعب على هدف واحد أمام فيتا.. وأغلقنا الصفحة المحلية مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي على هدف واحد وهو تحقيق نتيجة الفوز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه فيتا كلوب يوم السبت المقبل على ملعب "الشهداء" ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي :"أغلقنا صفحة المنافسة المحلية بشكل مؤقت حاليًا، للتركيز في أهداف المرحلة المقبلة من المنافسة الإفريقية والتي تعتبر حاسمة".

وكان الأهلي فاز في آخر مبارياته بالدوري أمام بتروجيت بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.

وعاد يوسف ليستكمل تصريحاته عن مباراة السبت، قائلاً :"ثقتي كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو".

وتابع :"رغم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون جراء الرحلة الشاقة، فضلا عن الظروف المناخية المغايرة، وأرضية الملعب الترتان؛ سنخوض المباراة المقبلة وهدفنا الاستمرار في صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل".

وواصل :"لاسارتي حرص على دراسة فريق فيتا كلوب جيدًا، خاصة أنه من الفرق التي تؤدي بشكل مميز على ملعبها، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة".

وأتم :"نلعب مباراة السبت وهدفنا الفوز فقط سواء كانت المباراة على أرضنا أو خارجها، وهذه ثقافة يعيها جميع عناصر الفريق، فهم لديهم من الخبرات ما يلزم للتعامل مع كل الظروف المحيطة".

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني (1-0)، ليصبح أمام الأحمر فرصة من أجل تحقيق الصعود وهو الفوز في مباراة السبت المقبل.