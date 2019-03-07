أول تعليق من الزمالك على أنباء رحيل جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الزمالك لمصراوي إن النادي الأبيض يرفض التفريط فى خدمات السويسري كريسيان جروس المدير الفني للفريق. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن نادي جراسهوبرز السويسري يسعي للاستعانة بالمدرب . وأضاف المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه أن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي الأبيض والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وحول تمديد التعاقد مع المدرب السويسري رد المصدر " نترقب نتائج الفريق فى البطولات لحسم ملف التجديد لجروس ". وكان رئيس الزمالك قد انتقد جروس بعد الخسارة من الإتحاد وتوديع البطولة العربية وجدد انتقاداته عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري .

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