عبد الحفيظ: 3 عوامل تزيد من صعوبة مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي في اللقاء المقرر له السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ كشف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي :"أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة المباراة".

وشدد عبد الحفيظ خلال تصريحاته :"ثقتي في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة".

وأنهى :"خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط يليله سيمبا التنزاني برصيد ست نقاط ثم شبيبة الساورة الجزائري برصيد خمس نقاط، ويتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

ويحتاج الأهلي إلى نتيجة الفوز في مباراة السبت من أجل حسم بطاقة الصعود للدور المقبل دون النظر إلى مواجهته الأخيرة أمام شبيبة الساورة والتي من المقرر أن تقام بمصر.