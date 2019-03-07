تقرير.. 3 أسباب تدعم استمرار سولشيار مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في التاسع عشر من ديسمبر الماضي أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير لقيادة الفريق بصورة مؤقتة أعقاب سلسلة من النتائج السلبية خلال حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

صاحب الـ46 عامًا ليس بالغريب على مانشستر يونايتد فالنرويجي سبق له وأن ارتدى قميص الشياطين الحمر لمدة ما يقرب من 11 عامًا ليكون الأوفر حظًا في قيادة سفينة نادي يعد الأعرق في إنجلترا والكرة الأوروبية.

إدارة اليونايتد بقيادة العقل المدبر إد ووداوارد الرئيس التنفيذي للنادي لم تكن تتخيل أن سولشيار سيكتب التاريخ في مانشستر فالهدف كان إعادة الفريق نحو الطريق الصحيح بشكل مؤقت وترتيب الأوراق من جديد لحين التعاقد مع مدرب بصورة دائمة.

سولشيار اكتفى بـ78 يومًا من أجل إقناع الجميع بأنه الأفضل لقيادة سفينة اليونايتد وإعادة الفريق لمنصات التتويج محليًا وقاريًا في ظل النتائج التي حققها سواء على المستوى المحلي أو القاري ليصبح على خطى أسطورة النادي السير أليكس فيرجسون.

وأصبح بقاء النرويجي على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد بصورة دائمة هو الأقرب لعدة أسباب يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي:

- المربع الذهبي

قبل تولي سولشيار الإدارة الفنية لليونايتد كان الأخير يعاني من أزمة النتائج بجانب سوء علاقة مدربه جوزيه مورينيو سواء مع الإدارة أو اللاعبين والذي كان من أبرزهم بول بوجبا.

اليونايتد في 17 مباراة مع مورينيو بالدوري حقق الفوز في سبع مناسبات فقط مقابل خمس تعادلات وخسر مثلها ليجمع 26 نقطة فقط جعلته في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

ومنذ تولي سولشيار قيادة الشياطين الحمر والوضع داخل ملعب "أولد ترافورد" تغير جذريًا من حيث النتائج حيث حقق الفريق 10 انتصارات من أصل 12 مباراة الأمر الذي جعل اليونايتد يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

ويمتلك اليونايتد الفرصة من أجل المنافسة على المركز الثالث بالدوري حيث الفارق مع توتنهام هوتسبير ثلاث نقاط فقط مما يعني التواجد في المربع الذهبي سيجعل الفريق يتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

- المنافسة محليًا وأوروبيًا

سولشيار والذي أصبح ملهم مشجعي اليونايتد لم يكتف بنتائجه المميزة في الدوري بل اصطدم بكبار إنجلترا في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث استطاع فريقه مانشستر أن يفوز على آرسنال وتشيلسي (3-1) و(2-0) على الترتيب ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.

وعلى الصعيد الأوروبي، كتب رجال المدرب سولشيار التاريخ بالتأهل لدور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

اليونايتد اصطدم بباريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 حيث استطاع فريق العاصمة الفرنسية أن يلحق الهزيمة الأولى لسولشيار في مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد، إلا أن النرويجي رد الصفعة بالفوز إيابًا وعلى ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- علاقته مع النجوم

الأمر المميز عند سولشيار هو علاقته مع نجوم الفريق الأمر الذي جعل النرويجي يتمتع بثقة اللاعبين بشكل أكبر عكس مورينيو والذي كان دائم الخلاف مع الجميع.

وبالطبع علاقة سولشيار مع نجوم الفريق والإدارة سيسهل من مهمته لاستمراره في منصبه، حيث رد نجم الفريق روميلو لوكاكو أعقاب تأهل اليونايتد لدور الثمانية بأوروبا حول بقاء مدربه، قائلاً :"يجب أن يستمر سولشيار معنا بشكل دائم".