طبيب الأهلي يكشف أخر التطورات في ملف إصابة حمدي فتحي

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس .

وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .

وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.