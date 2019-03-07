قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس . عبد العزيز اليوم الخميس . وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل . وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.

كانت هذه تفاصيل خبر حمدي فتحي يخضع لفحص طبي تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.