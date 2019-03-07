مارتن لاسارتي يتحدث عن لقاء الأهلي والكونغو في مؤتمر صحفي غدًا

يحضر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة ونصف من ظهر غدٍ الجمعة. ظهر غدٍ الجمعة. يعقد المؤتمر الصحفي بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، بحضور وسائل الإعلام للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي. يستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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