المقاصة ينتظر عرض الزمالك الرسمي لبيع «إسلام جابر»

ينتظر مسئولو نادى مصر للمقاصة العرض الرسمى لبيع إسلام جابر، صانع ألعاب الفريق المعار للداخلية، من جانب نادى الزمالك بعد أن أبدى مسئولو القلعة البيضاء اهتمامهم الشديد بضم اللاعب وتابعوه فى الفترة الماضية، وتحدث بعض الوسطاء مع اللاعب لمعرفة مدى إمكان انضمامه للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.
ورفض مسئولو المقاصة الاعتراف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أوعبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصة أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم.
وقال وليد هويدى، مدير الكرة بنادى المقاصة، إن إسلام جابر لا يزال على ذمة النادى ومسألة عودته فى الموسم المقبل ترجع بشكل أساسى إلى الحاجة الفنية لخدماته بجانب العروض الرسمية التى
ونفى هويدى ما تردد حول تمرد اللاعب الملجاشى، بولان فوافى، صانع الألعاب، ورفضه البقاء مع الفريق وطلبه الرحيل بسبب ظروف أسرية خاصة يتعرض لها مؤخرا، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.
وقال «هويدى»: لا صحة لما تردد حول تمرد فوافى ورغبته فى الرحيل عن الفريق، فوافى كان يعانى ظروفا أسرية ووافقنا على سفره إلى فرنسا للاطمئنان على زوجته، ولكنه منتظم فى التدريبات بشكل طبيعى.
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