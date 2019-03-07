الزمالك يسعى لتأجيل لقاء المقاولون نهائياً بسبب رحلة الجزائر

يقوم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بمحاولات مكثفة مع مسئولي اتحاد الكرة لتأجيل لقاء الفريق الأبيض ضد المقاولون العرب المقرر يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق ستكون لديه مباراة مهمة في الجزائر أمام نصر حسين داي الجزائري بعدها بـ72 ساعة فقط

في آخر جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة علي هامش مؤتمر نبذ التعصب خلال الساعات الماضية وطلب تأجيل اللقاء نهائياً بدلاً من الاكتفاء بتأجيله 24 ساعة خاصة

أن مسئولي المقاولون لا يمانعون الأمر.

وأكد رئيس الزمالك لأبوريدة أن فريقه سيخوض مباراة مهمة وحاسمة والتأجيل أمر طبيعي مثلما حدث مع الأهلي حين تقدم في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال العام الماضي.. ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك يمثل مصر في البطولة ويهم مسئولي الجبلاية أن يحقق الفوز ويتأهل للدور ربع النهائى.