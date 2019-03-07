الجودو يشارك في بطولة الجراند برى بالمغرب

تنطلق اليوم بطولة الجراند برى للجودو والتى تقام بمدينة مراكش المغربية، وتشارك مصر فى البطولة حيث وصلت بعثتها إلى مراكش أمس الأربعاء وتضم كلا من محمد عبدالموجود وأحمد على عبدالرحمن وزن 66 كيلوجرامًا، عبدالرحمن محمد عبدالغنى 73 كيلوجرامًا، وعبدالرحمن عبدالغنى وزن 81 كيلوجرامًا، وعلى حازم، وحاتم عبدالآخر وزن 90 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى ميسرة النجار، وسيد أبو ميدان مدربًا، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد

رئيسا للبعثة.

وقال المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى بطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضى بفرنسا وتستكمل فى المغرب، ثم تتبعها بطولتان خلال مارس الجارى وأبريل المقبل فى ألمانيا وجورجيا.

وأشار فخر الدين إلى أن هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الأفريقية التى تستضيفها جنوب أفريقيا أبريل المقبل، لافتا إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة، مؤكدًا أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية، على المستويين المحلى والدولى، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الأوليمبياد والحصول على ميدالية أوليمبية.