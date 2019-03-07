الإنتاج الحربى يسعى للخروج من دوامة الهزائم على حساب الاتحاد في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، ضيفًا ثقيلًا على الإنتاج الحربى، فى السابعة مساء اليوم الخميس، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويطمح الاتحاد السكندرى صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، فى تعويض التعادل مع الداخلية فى الجولة الماضية، واستعادة الانتصارات من جديد من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بشدة من تراجع الفريق لمنطقة الخطر، حيث يبتعد زعيم الثغر 4 نقاط فقط عن إنبى متذيل جدول الدورى.

ويدرس حلمى طولان المدير الفنى للفريق السكندرى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق أمام الإنتاج، عقب التعادل المخيب أمام الداخلية، فى محاولة لتصحيح مسار الفريق،

وامتصاص السخط الجماهيرى، الذى يحاصر اللاعبين والمدير الفنى فى ظل تراجع النتائج.

ومن المنتظر، أن يُعيد طولان، قلب الدفاع محمود رزق إلى دكة البدلاء، عقب الأخطاء الدفاعية العديدة التى وقع فيها خلال مباراة الداخلية، مع دخول والس سيلفا أو محمد أنور، إلى التشكيلة الأساسية.

وينوى المدير الفنى للاتحاد، الاستعانة بخدمات كريم ممدوح منذ البداية، على حساب أحد الثنائى تونى سيلفا وخالد الغندور.

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد اللقاء بتشكيل يضم الهانى سليمان فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد توفيق، محمد أنور، بازوكا، السيد سالم،

وفى الوسط خالد الغندور، نور السيد، عمار حمدى، وفى الهجوم كريم ممدوح، رزاق سيسيه، خالد قمر.

وناشد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى، الجماهير بضرورة ضبط النفس والهدوء ومساندة الفريق ودعم اللاعبين والجهاز الفنى فى تلك الفترة الحرجة، مشيرًا إلى أن الفريق اهتز بشدة عقب هجوم الجماهير، فى لقاء الداخلية، خاصةً بعد تسجيل المنافس هدف التعادل.

فى المقابل، يخطط فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، للخروج من دوامة الهزائم المتكررة فى الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر من الأهلى وبتروجت ومصر المقاصة، والتى تسببت فى تراجعه للمركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويعتمد الإنتاج الحربى على تشكيل يضم الحارس عامر عامر وفى الدفاع عبدالرحمن فاروق، وهاب أنان، محمود البدرى، أحمد شديد، وفى الوسط محمود كابونجا، عبدالرحمن بودى، موسى دياورا، محمد عادل، محمد مسعد، وفى الهجوم أحمد رؤوف.