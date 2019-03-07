السلام والحربية والمكس مرشحة لاستضافة لقاءات أمم أفريقيا بعد استبعاد "بورسعيد"

تفاضل اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بين 3 ملاعب، لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا، بدلًا من ستاد بورسعيد.

علمت "الوفد"، أن اللجنة المنظمة،

تفاضل بين ستاد السلام، وستاد الماكس بالإسكندرية، وستاد الكلية الحربية، لاستضافة مباريات المجموعة التي كانت ستقام في ملعب بورسعيد.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد

ملعب بورسعيد من الملاعب المستضيفة لمباريات المسابقة، بعدما اطلعت على تقرير الشركة الهندسية المسئولة عن الملعب، وتضمن وجود أزمة في المدرج البحري بالاستاد، وكذلك المقصورة الرئيسية، وهي أمور تتطلب 6 شهور لإصلاحها، في حين يتبقى على البطولة 3 أشهر فقط.