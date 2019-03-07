تفاضل اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بين 3 ملاعب، لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا، بدلًا من ستاد بورسعيد.
علمت "الوفد"، أن اللجنة المنظمة،تفاضل بين ستاد السلام، وستاد الماكس بالإسكندرية، وستاد الكلية الحربية، لاستضافة مباريات المجموعة التي كانت ستقام في ملعب بورسعيد.
قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد
كانت هذه تفاصيل خبر السلام والحربية والمكس مرشحة لاستضافة لقاءات أمم أفريقيا بعد استبعاد "بورسعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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