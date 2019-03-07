موعد مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب بترو سبورت مساء اليوم الخميس مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، ويدير اللقاء الحكم محمد عادل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابع والعشرين بالدوري المصري.

ويرغب الإنتاج الحربي في إيقاف سلسلة هزائمه المتكررة فى آخر ثلاثة مباريات أمام الأهلى وبتروجت،

ومصر المقاصة، فى حين يسعى زعيم الثغر فى مصالحة جماهيره، والبعد عن منطقة الخطر.

موعد مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الإنتاج والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

تذاع مباراة الاتحاد والإنتاج بشكل حصري عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية.

يدخل فريق الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الإنتاج المركز السابع برصيد 31 نقطة.