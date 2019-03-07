تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة دينامو كييف في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة

الدوري الأوروبي، التي من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ودينامو كييف في تمام الساعة العاشرة مساءًبتوقيت القاهرة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة دينامو كييف:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: إيمرسون، سيزار أزبيليكويتا، أنتوني روديجر، ديفيد لويز

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، جورجينيو

خط الهجوم: إيدين هازارد، جونزالو هيجواين، بيدرو رودريجيز