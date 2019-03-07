موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف والقنوات الناقلة بالدوري الأوروبي

تقدم بوابة "الوفد" موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف والقنوات الناقلة، حيث يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره دينامو كييف الأوكراني مساء، اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويرغب تشيلسي صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز مستغلا ذلك، بينما يرغب الفريق الأوكراني في

العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب على الأراضي الأوكرانية.

موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف:

تنطلق مباراة تشيلسي ودينامو كييف في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتكون

في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ودينامو كييف:

تذاع مباراة تشيلسي ودينامو كييف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق نوفل الباشي.

وتأهل فريق تشيلسي إلى هذا الدور من البطولة بعد تخطيه نظيره مالمو السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما عبر دينامو كييف على حساب نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2 بمجموع المواجهتين.