اونلاين | الشباب والفيصلي بث مباشر yalla shoot اليوم 7-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والفيصلي بث مباشر yalla shoot اليوم 7-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الشباب والفيصلي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض اليوم الخميس 7-3-2019.

وتنطلق مباراة الشباب والفيصلي في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي قناة السعودية الرياضية.