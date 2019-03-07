اونلاين | Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف يحل فريق الفيصلي ضيفًا، على نظيره فريق الشباب اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، في مواجهة مهمة تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على حيث تقام المباراة اليوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي YouTube HD | كورة لايف

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية

لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــا

لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــا