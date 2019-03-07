اونلاين | دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الشباب والفيصلي) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر بدون تقطيع

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دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الشباب والفيصلي) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر بدون تقطيع تنطلق اليوم الجولة الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، بمباراتين ستقام بين الشباب والفيصلي والثانية بين التعاون والرائد، حيث يلتقي (الشباب والفيصلي) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض اليوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الشباب والفيصلي) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر بدون تقطيع

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الشباب والفيصلي) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر بدون تقطيع

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الشباب والفيصلي) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر بدون تقطيع

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية

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