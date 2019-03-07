اونلاين | كورة ستار HD مشاهدة مباراة «الشباب والفيصلي» بث مباشر يوتيوب وانلاين

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كورة ستار HD مشاهدة مباراة «الشباب والفيصلي» بث مباشر يوتيوب وانلاين يدخل فريق الشباب في مواجهة مهمة، أمام فريق الفيصلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض حيث تقام مباراة الشباب أمام الفيصلي اليوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار HD مشاهدة مباراة «الشباب والفيصلي» بث مباشر يوتيوب وانلاين

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

كورة ستار HD مشاهدة مباراة «الشباب والفيصلي» بث مباشر يوتيوب وانلاين

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

كورة ستار HD مشاهدة مباراة «الشباب والفيصلي» بث مباشر يوتيوب وانلاين

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية

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