اونلاين | تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 كورة ستار HD

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تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 كورة ستار HD

يخوض فريق تشيلسي مهمة جديدة أوروبية أمام نادي دينامو كييف الأوكراني، ويقام لقاء الذهاب في العاشرة مساء اليوم علي ملعب الفريق الإنجليزي وبين جماهيره، في مباراة هامة للبلوز ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر.

رابط سريع مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم:

ويطمح المدرب الإيطالي ساري في الفوز وتحقيق نتيجة كبيرة علي حساب المنافس الأوكراني خشية المفاجآت في العودة، خصوصا أن مستوي الفريق بدأ في العودة من جديد بالإرتفاع، عقب الإنتصارات الأخيرة، ولكنه يأمل في ألا يعود التذبذب إليه من جديد، فهل ينجح بالفوز أم سيكون هناك تعثر جديد ضد الفريق الذي يطمح في تحقيق نتيجة طيبة خارج ملعبه.

بث مباشر تشيلسي ضد دينامو كييف:

نجح فريق تشيلسي في التأهل لهذا الدور بعدما تفوق على مالمو السويدي، ويسعى ساري لقيادة تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي لتعويض موسمه المخيب للآمال حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر.

موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف:

تنقل مباراة نادي تشيلسي ضد دينامو كييف beIN Sports HD 1 بتعليق نوفل الباشي، كما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد الخميس بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفي تمام الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .