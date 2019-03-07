رياضة | ريال مدريد يحدد موعد رحيل سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد رحيل سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد عقد اتصالات مع خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي جوزيه مورينيو للتفاوض حول عودته للفريق من جديد.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد برئاسة بيريز لا يرغب في استمرار سولاري مديراً فنياً للفريق في الفترة القادمة.

واضافت التقارير، أن سولاري مدرب ريال مدريد لن يتواجد على المقاعد الفنية في مباراة بلد الوليد المقرر لها الاحد المقبل 10 مارس .

ويسعي ريال مدريد في حسم التعاقد مع مورينيو على الرغم من علاقته السيئة مع بعض اللاعبين داخل الفريق أبرزهم راموس قائد الملكي.

وألمحت الصحيفة، أن مورينيو قد يصل مساء اليوم الخميس لمدريد لعقد محادثات مع بيريز رئيس النادي والتفاوض بشكل رسمي لإنهاء التعاقد على أن يقوم الفريق في الفترة القادمة مع توجيه الشكر للأرجنتيني سولاري والذي لن يتواجد في مباراة بلد الوليد القادمة.

وبالرغم من اتصال ريال مدريد مع مورينيو لكن يظل الفرنسي زيدان هو المفضل لريال مدريد ولكنه لا يرغب في العودة للفريق خلال الفترة الحالية.