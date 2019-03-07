رياضة | لوبيتيجي يقاضي ريال مدريد

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اتخذ لوبيتيجي مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق قرارا مفاجئا ضد ريال مدريد، بعد إقالته من تدريب المرينيجي، وتعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

قرر مدرب الريال السبق، رفع دعوى قضائية في المحكمة ضد ريال مدريد، من أجل الحصول على قيمة عقده مع المرينجي قبل إقالته.



وطلب جولين لوبيتيجي في الدعوى القضائية، الحصول على 28 مليون يورو، قيمة عقده الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي، قبل أن تتم إقالته.

وكان مدرب الريال السابق قد قال: أحترم سولاري كثيراً كما أحترم اللاعبين، أقدرهم للغاية وتعاملوا معي بشكل رائع، لا يمكنني قول أي شيء سلبي عن ريال مدريد.

وزاد مدرب المنتخب الإسباني الذي تمت إقالته فور تسريب خبر توقيعه لريال مدريد قبل مونديال روسيا: التواجد في ريال مدريد خبرة عظيمة لأي مدرب وتمنيت البقاء لفترة أطول ولكنها كرة القدم وعلينا النظر إلى المستقبل.

وكان لوبيتيجي قد أقيل من تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 5-1.

ودع نادي ريال مدريد الإسباني ، بطولة دوري أبطال أوروبا ، عقب الخسارة الكارثية على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب لدور الستة عشر بالشامبيونزليج.

وبهذه النتيجة ، يصعد أياكس للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لتفوقه على ريال مدريد في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.