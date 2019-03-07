رياضة | أسطورة برشلونة يسخر من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة برشلونة يسخر من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر خريستو ستويشكوف أسطورة نادي برشلونة الإسباني من إقصاء نادي ريال مدريد على يد أياكس الهولندي بدوري الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال بهزيمة مذلة وسط جماهيره 4-1 في ملعب البرنابيو ليودع على آثرها بطولة دوري الأبطال.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن خريستو ستويشكوف أسطورة برشلونة احتفل بطريقة غريبة عقب خروج ريال مدريد من دوري الأبطال عقب الهزيمة من أياكس.

واضافت الصحيفة، أن أسطورة برشلونة ظهر في احدي الصور وهو يحمل درع لاحد القبور كتب عليه ريال مدريد، في إشارة إلى نهاية عصر ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن خريستو ستويشكوف دائماً ما يدخل في مناقشات حادة مع لاعبي ريال مدريد أبرزهم أربيلو لاعب الفريق السابق.