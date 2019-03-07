رياضة | دبي تتزين لاستقبال الأولمبياد الخاص .. وأيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي يتوجه لأبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبي تتزين لاستقبال الأولمبياد الخاص .. وأيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي يتوجه لأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه يوم الجمعه 8 مارس المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى الى العاصمة الاماراتية ابوظبى لحضور فعاليات الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص والتى تنطلق فعالياتها يوم 14 مارس ، الا أنه حرص على السفر لأبوظبى لمتابعه دول المنطقة ال22 خلال مشاركتها فى برنامج المدن المضيفة والذى ينطلق يوم 8 مارس ويستمر حتى يوم 11مارس ، حيث تم توزيع الدول ال194 المشاركين فى الالعاب وفى أكبر العابا عالميا من حيث عدد الدول واللاعبين 7500 دولة.

وكان الرئيس الاقليمى قد قام بالامس بالاتصال بكلا من الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات لاطمئنان منهما على كل الترتيبات ، خاصة واتهم قد شاركوا مع رؤساء الوفود المشاركة فى الالعاب فى اجتماعات رؤساء الوفود التى جرت على مدي يومى 6 و7 مارس وأطمئن منهما على ان كل الأمور والترتيبات تتم على قدم وساق وهو ما اكد عليه كلا من الوزير محمد الجنيبى رئيس اللجنه العليا المنظمة للالعاب وخلفان المرزوقى المدير العام للجنة التنقيذية .

وكان عمرو الطحاوى رئيس الوفد المصرى قد شارك فى اجتماعات رؤساء الوفود الذى افتتحه الوزير محمد الجنيبى وشارك فى اليوم الثانى خلفان المزروعى المدير العام للجنه التنفيذية ، والذى تستمر اعماله على مدى يومين وقبل وصول اللاعبين الى الامارات للانضمام الى برنامج المدن المضيفية وتسلم كافة البطاقات الخاصة بالالعاب ز

تيموثى شرايفر يترقب الالعاب

من جانبة عبر الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولة عبر تغريده له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى ،عن ترقبة وتشوقة لانطلاق الالعاب العالمية وفى أحد بلدان الدول العربية ، وأنه على ثقة من ان تلك الالعاب سوف تحدث نقله نوعيه فى حركة الاولمبياد الخاص فى مختلف دول العالم ،وأنه شديد التفائل من النجاح المبهر الذى تنتظره تلك الالعاب ، التى تعد الأكبر والضخم على امتداد تاريخ حركة الاولمبياد الخاص .

دبى تزينت لاستقبال الفراعنه

تزيت امارة دبى استعدادا لاستقبال احفاد الفراعنة ضمن برنامج استضافة المدن ، حيث تستضيف الشارقة1686 لاعبا ولاعبه من السعودية البحرين ، العراق ، الكويت ، لبنان ، السودان وتستضيف دبى مصر، الأردن، ليبيا، موريتانيا، سلطنة عمان، سوريا، تونس،.,والعين تستضيف المغرب ، ابوظبى الجزائر ، ايران ، قطر ، اليمن ، جزر القمر ، جيبوتى .

فعلى مدى يومين تبدأ الامارات العربية السبع فى استقبال لاعبو ال194 دولة المشاركون فى الالعاب ، وفيما يعرف ببرنامج استضافة المدن وهو برنامج يبدأ قبل انطلاق المنافسات الرياضية بفترة وجيزة، على مدار 3 إلى 4 أيام، لتحفيز السكان المحليين على استضافة الوفود المشاركة في الألعاب وتوفير الإقامة للرياضيين والمدربين القادمين من جميع أنحاء العالم في الفنادق المحلية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف.، حيث يفتح السكان أبوابهم وقلوبهم للوفود وسيستقبلونهم ويوفرون لهم أكبر قدر ممكن من الرعاية، مدفوعين في ذلك بالأصالة والعادات العربية الأصيلة التي يتميز بها الإماراتيون كشعب مضياف وسيساعد برنامج المدينة المضيفة العديد من الرياضيين ممن يزورون الإمارات للمرة الأولى على الاستمتاع بجزء عزيز علينا لما يضمه من الحضارة العربية الاصلية والتي يعود تاريخها إلى ألوف السنين.

مصر و6 دول عربية من بين 35 دولة يشاركون فى مؤتمر القمة العالمية للشباب

تشارك مصر مع 6 دول عربية هى الكويت ، الامارات ،عمان ، البحرين ، سوريا ، المغرب مع 35 دوله حول العالم يمثلهم 150 فردا ، فى مؤتمر القمة العالمية للشباب ، والذى ينطلق يوم 14 مارس ويستمر حتى يوم 18 مارس ، وتهدف القمة العالمية الى المشاركة بالأفكار وتبادلها وتطويرها من أجل بناء عالم أكثر تضامنا واندماجا، ويهدف الى تبادل أفضل الممارسات وتطوير خطط تساهم في تطبيق رؤية الأولمبياد الخاص القائمة على الاندماج والتضامن في بلادهم حول العالم.

ويمثل مصر فى هذه القمة العالمية للشباب اللاعبه هنا صبحى عبد العاطى والشريكة ليلى محمد فوزى ومرافق محمد احمد عبد الشافى ، بينما يمثل الكويت اللاعب حسن عبد الرزاق ، والشريك علي عبد الرزاق والمرافق احمد جمعة ، يمثل عمان اللاعب خالد الفارسي ، والشريك جابر البلوشي، والمرافق حنان عنقود ، بينما يمثل البحرين اللاعبه نورة عبدالله ، والشريكة فاطمة أحمد والمرافق أنوار العلي ، ويمثل المغرب اللاعب محمد زاهد والشريك إبراهيم لحلو والمرافق سعيد زي ، ويمثل سوريا اللاعبة رهف رحمون والشريكة لين الصفدي ، والمرافق روزا عيسى ، ويمثل سلطنة عمان اللاعب خالد الفارسي والشريك جابر البلوشي ، والمرافق حنان عنقودو، بينما تشارك الامارات الدولة المنظمة بوفدين الأول يتكون من اللاعب يوسف العلي والشريك صفية المنصوري والمرافق ميشيل شيكول ,، بينما يتكون الوفد الثانى من الشريكين عائشة بالفقيه ، دانيا الأنصاري والمرافقة ايكتل ثيكير

مصر تشارك فى برامج الكشف الصحى على اللاعبين

تشارك مصر ممثلة فى الدكتور حسن شعبان فى برنامج الكشف الصحى على اللاعبين المشاركين فى الالعاب العالمية وذلك فى الفترة من 11وحتى 14 مارس، بهدف توفير افضل مناخ صحى لكى يخرج اللاعب أفضل طاقاته الرياضية عند مشاركته فى المنافسات الرسمية ، وبرنامج الكشف الصحي على اللاعبين يشمل 8 محاور يتضمن الكشف على صحة الفم والأسنان ،و على العيون ،و الأذن والأنف والحنجرة ن والتمرينات الحركية، واللياقة البدنية ، والتوعية الصحية والكشف الصحى الكامل ، والتغذية ،

كما يشارك الى جانب مصر دكاترة من 8 دول عربية هم الكباشى التوم السودان ، روجيه شويري لبنان ، سلمى داودي المغرب ، محمود عبابنة الأردن ، رانيا شرف السعودية ، ياسين بالحي الجزائر وفاء بوراغبا المغرب ، ويشارك من الإمارات العربية المتحدة حارثة هاريداسان، نوف علي عبدالله، ابراهيم النون ، لطيفة احمد الرستماني ، شهد احمد النقبي ، الهام النعيمي، أميرة سيف محمد ،الخاجة احمد سعيد، آن ماتر ، خالد ابو عبيد، إليزابيث روث ، ريبيكا روخاس الى جانب نيشانت تايجي من السويد ، وايفا اندرسون من زامبيا ، وألفريد موامبا

عبير العريبى حكمة تونسية تدير منافسات كرة السلة

وجه نسائى عربى يظهر فى ملاعب كرة السلة أبوظبى 2019 والتى تقام فى الفترة من 14وحتى 21 مارس الحكم التونسى عبير العريبى بنت مدينة المنستير والمتخرجة من كلية العلوم قسم الكيمياء الاساسية اضافة الى دراستها هندسة الاساليب الكيميائية ومارست العريبى كرة السلة فى سن ال12 سنة حتى سن ال17 برفقة اختها التي تصغرها بسنة بالجمعية النسائية بقصيبة المديوني وحاليا مازالت اختها تمارس اللعبة بنفس النادى .

وإختارت العريبى مجال التحكيم بفضل شغفها بمجال قانون كرة السلة والذى تعتبرة عالما كبيرا ليس لة نهاية كما إن التحكيم يتناسب مع شخصيتها والذى تعتبرة اساسا نوع من الفن.

وتدين عبير بالفضل لجميع لكل شخص من أساتذتها وزملائها فى الملعب فجميعهم كان لهم دور إيجابى فى تقدم وتطوير أدائها فى الملعب وترى عبير أن تحكيم مباريات الرجال أسهل من تحكيم مباريات السيدات لان تقبل الرجال للقرارات التحكيمية أفضل من السيدات .. واصعب مباراة حكمتها عبير كانت اخر عام 2017 مباراة ودية ممتاز أ رجال بين الاتحاد الرياضي المنستيري و الملعب النابلي و كانت من احسن المباريات التى أدارتها وإشاد بها الجميع بالقرارات السليمة والتحركات الصحيحة .

وتعيش عبير العريبى بالقاهرة حيث كانت لكرة السلة الفضل فى تعرفها على زوجها لاعب كرة السلة أمير حسنين وهو لاعب سابق في نادي الترسانة لسنوات طويلة فى كرة سلة و نادي الداخلية.