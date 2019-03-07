رياضة | حارس ريال مدريد يضرب مصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد يضرب مصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، في مشادة مع أحد المصورين الصحفيين، عقب مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، في دوري الأبطال.

ودع نادي ريال مدريد الإسباني ، بطولة دوري أبطال أوروبا ، عقب الخسارة الكارثية على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب لدور الستة عشر بالشامبيونزليج.

وبهذه النتيجة ، يصعد أياكس للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لتفوقه على ريال مدريد في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.

وقام كورتوا بقذف سيارة أحد المصورين الصحفيين بجسم صلب ليتسبب في أضرار بالسيارة، بعدما لاحظ الحارس الدولي البلجيكي، مراقبة من قبل المصور.

وحاول المصور الصحفي ملاحقة كورتوا، من أجل الحصول على رقم لوحة سيارته وتقديم بلاغ ضد الحارس البلجيكي.

وفي النهاية رفض المصور الصحفي، اشعال الأزمة، ولم يتقدم ببلاغ للشرطة الإسبانية ضد حارس ريال مدريد.